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В СНБО наладили работу Единого портала вакансий

Киев • УНН

 • 21245 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Совете национальной безопасности и обороны Украины организовали работу по выявлению уязвимостей, преодоления его последствий и обеспечения устойчивой работы Единого портала вакансий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В СНБО наладили работу Единого портала вакансий

“В пятницу в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины состоялось внеочередное заседание рабочей группы по реагированию на киберинциденты и противодействия кибератакам на государственные информационные ресурсы при Национальном координационном центре кибербезопасности (НКЦК)”, — говорится в сообщении.

Указано, что члены рабочей группы рассмотрели вопрос о уязвимости Единого портала вакансий Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, что привело к утечке части персональных данных украинских граждан.

“НКЦК оперативно организовал работу по выявлению уязвимости, преодоления его последствий и обеспечения устойчивой работы портала career.gov.ua и надлежащей защиты персональных данных”, — указано в сообщении.

Также в ходе заседания была отмечена важность вопросов кибербезопасности в процессах цифровой трансформации государства и необходимости обеспечения органами государственной власти надлежащего киберзащиты собственных информационных систем.

Напомним, накануне данные пользователей Единого портала вакансий попали в свободный доступ.

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