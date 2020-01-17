В РНБО налагодили роботу Єдиного порталу вакансій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. В Раді національної безпеки і оборони України організували роботу щодо виявлення вразливостей, подолання її наслідків та забезпечення сталої роботи Єдиного порталу вакансій. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
“У п’ятницю в Апараті Ради національної безпеки і оборони України відбулося позачергове засідання робочої групи з реагування на кіберінциденти та протидії кібератакам на державні інформаційні ресурси при Національному координаційному центрі кібербезпеки (НКЦК)”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що члени робочої групи розглянули питання щодо вразливості Єдиного порталу вакансій Національного агентства України з питань державної служби, що призвело до витоку частини персональних даних українських громадян.
“НКЦК оперативно організував роботу щодо виявлення вразливості, подолання її наслідків та забезпечення сталої роботи порталу career.gov.ua і належного захисту персональних даних”, — вказано у повідомленні.
Також у ході засідання було наголошено на важливості питань кібербезпеки у процесах цифрової трансформації держави та необхідності забезпечення органами державної влади належного кіберзахисту власних інформаційних систем.
Нагадаємо, напередодні дані користувачів Єдиного порталу вакансій потрапили у вільний доступ.