В СНБО поручили Голубовской разработать меры по предупреждению инфекционных заболеваний на время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Совете по национальной безопасности и обороне поручили главному инфекционисту, заслуженному врачу Украины Ольге Голубовской срочно проработать вопрос о реализации противоэпидемических мероприятий во время военного положения. Об этом говорится в письме, адресованном Голубовской от заместителя секретаря СНБО Алексея Соловьева, обнародованном на сайте Всеукраинской ассоциации инфекционистов, пишет УНН.
Цитата
"Просим срочно проработать вопрос о реализации противоэпидемических мер во время военного положения в разрезе отдельных регионов", - говорится в письме.
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Детали
Так, в частности, инфекциониста просят проработать следующие вопросы:
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- сформировать конкретный перечень лечебно-профилактических или противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, непосредственно в зоне соприкосновения с противником и на пострадавших территориях;
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- сформировать конкретный перечень лечебно-профилактических или противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний в местах массового скопления гражданского населения (сборне пункты для эвакуации, транспорт, места временного размещения и т. д.);
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- подготовить предложения относительно необходимых мер направленных на раннее выявление источников и путей передачи инфекции, контактных лиц и наблюдение за ними, изоляции инфекционных больных и т. д;
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- подготовить предложения по организации профилактической иммунизации населения (прививки), а в случаях, не терпящих отлагательства, применяются средства экстренной неспецифической профилактики (антибиотики, сульфамидные препараты и др) во время военного положения.
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Дополнительно в СНБО призвали предоставить предложения по запасам медицинского, санитарно-хозяйственного и специального имущества необходимого для реализации указанных мероприятий, отдельно отметив потребности в кадровом обеспечены для реализации соответствующих мероприятий.
Напомним
Ранее в Совете по национальной безопасности и обороны Украины сообщили, как действовать в случае химической атаки.