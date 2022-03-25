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В СНБО поручили Голубовской разработать меры по предупреждению инфекционных заболеваний на время войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. В Совете по национальной безопасности и обороне поручили главному инфекционисту, заслуженному врачу Украины Ольге Голубовской срочно проработать вопрос о реализации противоэпидемических мероприятий во время военного положения. Об этом говорится в письме, адресованном Голубовской от заместителя секретаря СНБО Алексея Соловьева, обнародованном на сайте Всеукраинской ассоциации инфекционистов, пишет УНН.

В СНБО поручили Голубовской разработать меры по предупреждению инфекционных заболеваний на время войны

Цитата

"Просим срочно проработать вопрос о реализации противоэпидемических мер во время военного положения в разрезе отдельных регионов", - говорится в письме.

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Детали

Так, в частности, инфекциониста просят проработать следующие вопросы:

  • сформировать конкретный перечень лечебно-профилактических или противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, непосредственно в зоне соприкосновения с противником и на пострадавших территориях;
  • сформировать конкретный перечень лечебно-профилактических или противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний в местах массового скопления гражданского населения (сборне пункты для эвакуации, транспорт, места временного размещения и т. д.);
  • подготовить предложения относительно необходимых мер направленных на раннее выявление источников и путей передачи инфекции, контактных лиц и наблюдение за ними, изоляции инфекционных больных и т. д;
  • подготовить предложения по организации профилактической иммунизации населения (прививки), а в случаях, не терпящих отлагательства, применяются средства экстренной неспецифической профилактики (антибиотики, сульфамидные препараты и др) во время военного положения.

Дополнительно в СНБО призвали предоставить предложения по запасам медицинского, санитарно-хозяйственного и специального имущества необходимого для реализации указанных мероприятий, отдельно отметив потребности в кадровом обеспечены для реализации соответствующих мероприятий.

Напомним

Ранее в Совете по национальной безопасности и обороны Украины сообщили, как действовать в случае химической атаки.

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