В СНБО поручили Голубовской разработать меры по предупреждению инфекционных заболеваний на время войны

Цитата

"Просим срочно проработать вопрос о реализации противоэпидемических мер во время военного положения в разрезе отдельных регионов", - говорится в письме.

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Детали

Так, в частности, инфекциониста просят проработать следующие вопросы:



сформировать конкретный перечень лечебно-профилактических или противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, непосредственно в зоне соприкосновения с противником и на пострадавших территориях;



сформировать конкретный перечень лечебно-профилактических или противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний в местах массового скопления гражданского населения (сборне пункты для эвакуации, транспорт, места временного размещения и т. д.);



подготовить предложения относительно необходимых мер направленных на раннее выявление источников и путей передачи инфекции, контактных лиц и наблюдение за ними, изоляции инфекционных больных и т. д;



подготовить предложения по организации профилактической иммунизации населения (прививки), а в случаях, не терпящих отлагательства, применяются средства экстренной неспецифической профилактики (антибиотики, сульфамидные препараты и др) во время военного положения.



Дополнительно в СНБО призвали предоставить предложения по запасам медицинского, санитарно-хозяйственного и специального имущества необходимого для реализации указанных мероприятий, отдельно отметив потребности в кадровом обеспечены для реализации соответствующих мероприятий.

Напомним

Ранее в Совете по национальной безопасности и обороны Украины сообщили, как действовать в случае химической атаки.