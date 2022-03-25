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В РНБО доручили Голубовській розробити заходи щодо попередження інфекційних захворювань на час війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Раді з національної безпеки та оборони доручили головному інфекціоністу, заслуженій лікарці України Ользі Голубовській терміново опрацювати питання щодо реалізації протиепідемічні заходи під час воєнного стану. Про це йдеться у листі, адресованому Голубовській від заступника секретаря РНБО Олексія Соловйова, оприлюдненому на сайті Всеукраїнської асоціації інфекціоністів, пише УНН.

В РНБО доручили Голубовській розробити заходи щодо попередження інфекційних захворювань на час війни

Цитата

"Просимо терміново опрацювати питання щодо реалізації протиепідемічні заходи під час воєнного стану у розрізі окремих регіонів", - йдеться в листі.

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Деталі

Так, зокрема, інфекціоніста просять опрацювати наступні питання:

  • сформувати конкретний перелік лікувально-профілактичних або протиепідемічних заходів, спрямованих на попередження виникнення та поширення інфекційних захворювань, безпосередньо в зоні зіткнення із супротивником та на постраждалих територіях;
  • сформувати конкретний перелік лікувально-профілактичних або протиепідемічних заходів, спрямованих на попередження виникнення та поширення інфекційних захворювань у місцях масового скупчення цивільного населення (зборні пункти для евакуації, транспорт, місця тимчасового розміщення тощо);
  • підготувати пропозиції щодо необхідних заходів спрямованих на раннє виявлення джерел та шляхів передачі інфекції, контактних осіб та спостереження за ними, ізоляції інфекційних хворих тощо;
  • підготувати пропозиції щодо організації профілактичної імунізації населення (щеплення), а в випадках, що не терплять зволікання, застосовуються засоби екстреної неспецифічної профілактики (антибіотики, сульфамідні препарати та ін) під час воєнного стану.

Додатково у РНБО закликали надати пропозиції щодо запасів медичного, санітарно-господарського та спеціального майна необхідного для реалізації зазначених заходів, окремо зазначивши потреби у кадровому забезпечені для реалізації відповідних заходів.

Нагадаємо

Раніше у Раді з національної безпеки та оборони України повідомили, як діяти у разі хімічної атаки.

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