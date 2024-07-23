В латвийской столице Риге появился дом для украинских беженцев, где они смогут провести первые 120 дней пребывания в Латвии, пока не найдут себе другого жилья, сообщает LSM.lv, пишет УНН.

Детали

Дом находится на улице Унияс, 49, в Риге.

В нем уже поселились первые жители, которые только что приехали из Украины и нуждались в жилье на первое время.

"Сначала это было здание вроде общежития, его планировалось передать на отчуждение. Но мы поняли, что это действительно то место, которое можно назвать портом мира для жителей Украины. Где можно восстановиться после войны. И подготовиться к дальнейшим шагам своей жизни. Здесь со всех сторон забор и очень зеленая территория", - отметил представитель Рижской думы Эдийс Пельшс.

Здесь могут разместиться до 125 человек и остаться на 120 дней.

На двух этажах здания отремонтированы и меблированы комнаты. Оборудована общая кухня, где установлены электрические плиты и стиральные машины. Есть и посуда. Впрочем, в коридорах и снаружи здания ремонт не проводили.

"С минимумом ресурсов мы достигли очень многого. Это здание, конечно, надо привести в порядок и визуально. Но все будет развиваться в дальнейшем. И я могу сказать большое спасибо художникам, которые добровольно создали рисунки на стенах лестничной клетки", - сказал Пельшс.

По словам руководителя центра поддержки жителей Украины Петериса Грубе, в Ригу ежедневно прибывают украинские беженцы: "Достаточно много, поток достаточно стабилен. Не имею такой статистики, сколько именно новых приезжает, потому что это меняется. Люди приезжают из других городов, люди приезжают из других стран. Но через наш центр на Палес, 9 за день приходит примерно 240 человек, а пользуется первым размещением в Риге в месяц около 630 человек".

Для тех, кому в этом здании мест не достанется, самоуправление по-прежнему, как сообщается, будет покупать внешнюю услугу и находить место для временного жилья.

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