В рф заявили о массированном ударе дронов по липецку

российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на липецк, в результате которых произошла детонация взрывоопасных объектов, а также получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Об этом заявил губернатор липецкой области игорь артамонов в Telegram, пишет УНН.

Детали

Сначала артамонов написал о якобы массированной атаке беспилотников на область.

Впоследствии он сообщил о детонации взрывоопасных объектов и пораженном объекте энергетической инфраструктуры.

Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских зданий. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения, - говорится в сообщении.

Между тем как пишет Telegram-канал Mash, в Липецке прозвучали "от 3 до 10" взрывов и были вспышки в небе.

Напомним

17 июля сообщалось о взрывах и задымлении на тракторном заводе в липецке (рф), что привело к введению режима воздушной опасности в регионе, хотя, по словам губернатора, жертв не было зафиксировано.