В рф заявили о массированном ударе дронов по липецку
Киев • УНН
В российском липецке заявили о массированной атаке беспилотников. Произошла детонация взрывоопасных объектов, повреждена энергетическая инфраструктура, нарушено электроснабжение.
российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на липецк, в результате которых произошла детонация взрывоопасных объектов, а также получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Об этом заявил губернатор липецкой области игорь артамонов в Telegram, пишет УНН.
Детали
Сначала артамонов написал о якобы массированной атаке беспилотников на область.
Впоследствии он сообщил о детонации взрывоопасных объектов и пораженном объекте энергетической инфраструктуры.
Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских зданий. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения,
Между тем как пишет Telegram-канал Mash, в Липецке прозвучали "от 3 до 10" взрывов и были вспышки в небе.
Напомним
17 июля сообщалось о взрывах и задымлении на тракторном заводе в липецке (рф), что привело к введению режима воздушной опасности в регионе, хотя, по словам губернатора, жертв не было зафиксировано.