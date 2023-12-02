В рф снова пылает: в набережных челнах масштабный пожар на авторынке
Киев • УНН
Пожар на авторынке "Гараж-500" в россии охватил 740 квадратных метров. О жертвах не сообщается.
В российских набережных челнах мощный пожар на авторынке - информации о пострадавших нет, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
"Горит авторынок "Гараж-500". По данным МЧС, ориентировочная площадь пожара составляет 740 кв. На месте работают 16 единиц техники и 56 человек", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока нет.
Напомним
В российском Ростове-на-Дону горел крупнейший вещевой рынок "Темерник".
В рф снова пылает: в набережных челнах масштабный пожар на авторынке
Пожар на авторынке "Гараж-500" в россии охватил 740 квадратных метров. О жертвах не сообщается.
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