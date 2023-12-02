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В рф снова пылает: в набережных челнах масштабный пожар на авторынке

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 17:43  •  2109 просмотра

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Пожар на авторынке "Гараж-500" в россии охватил 740 квадратных метров. О жертвах не сообщается.

В российских набережных челнах мощный пожар на авторынке - информации о пострадавших нет, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"Горит авторынок "Гараж-500". По данным МЧС, ориентировочная площадь пожара составляет 740 кв. На месте работают 16 единиц техники и 56 человек", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним

В российском Ростове-на-Дону горел крупнейший вещевой рынок "Темерник".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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