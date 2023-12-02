В рф снова пылает: в набережных челнах масштабный пожар на авторынке

В российских набережных челнах мощный пожар на авторынке - информации о пострадавших нет, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"Горит авторынок "Гараж-500". По данным МЧС, ориентировочная площадь пожара составляет 740 кв. На месте работают 16 единиц техники и 56 человек", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним

В российском Ростове-на-Дону горел крупнейший вещевой рынок "Темерник".