В рф расширили персональные санкции против Великобритании
Киев • УНН
Россия расширила персональные санкции против британских политиков, экспертов и журналистов за то, что они якобы освещали события в рф в негативном и недостоверном ключе.
Россия расширила список персональных санкций против политиков, экспертов и журналистов Великобритании. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Персональные санкции против Великой Британии были расширены в рф. Информацию распространил мид россии.
Сообщается, что россия ввела санкции в отношении ряда британских политиков, а также журналистов и экспертов Великобритании, которые якобы "освещают в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события" в рф.
Кроме того, в дипломатическом ведомстве россии заявили, что изоляция страны на международном уровне "неизбежно получает жесткий ответ".
Напомним
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