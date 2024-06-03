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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф расширили персональные санкции против Великобритании

В рф расширили персональные санкции против Великобритании

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 14:18  •  5978 просмотра

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Россия расширила персональные санкции против британских политиков, экспертов и журналистов за то, что они якобы освещали события в рф в негативном и недостоверном ключе.

Россия расширила список персональных санкций против политиков, экспертов и журналистов Великобритании. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Персональные санкции против Великой Британии были расширены в рф. Информацию распространил мид россии.

Сообщается, что россия ввела санкции в отношении ряда британских политиков, а также журналистов и экспертов Великобритании, которые якобы "освещают в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события" в рф.

Кроме того, в дипломатическом ведомстве россии заявили, что изоляция страны на международном уровне "неизбежно получает жесткий ответ".

Напомним

МВД России объявило в розыск экс-главу полиции Эстонии Эльмара Вахера и бывшего главу МИД страны Урмаса Рейнсалу.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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