У рф розширили персональні санкції проти Великої Британії
Київ • УНН
росія розширила персональні санкції проти британських політиків, експертів і журналістів за те, що вони нібито висвітлювали події в рф в негативному і недостовірному Ключі.
Росія розширила список персональних санкцій проти політиків, експертів і журналістів Великої Британії. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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Персональні санкції проти Великої Британії були розширені в рф. Інформацію розповсюдило мзс росії.
Повідомляється, що росія ввела санкції відносно ряду британських політиків, а також журналістів і експертів Великої Британії, які нібито "висвітлюють в негативному і не відповідному дійсності Ключі важливі суспільно-політичні події" в рф.
Крім того, в дипломатичному відомстві росії заявили, що ізоляція країни на міжнародному рівні "неминуче отримує жорстку відповідь".
нагадаємо
МВС Росії оголосило в розшук екс-главу поліції Естонії Ельмара Вахера і колишнього главу МЗС країни Урмас Рейнсалу.