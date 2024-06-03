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У рф розширили персональні санкції проти Великої Британії

У рф розширили персональні санкції проти Великої Британії

Київ • УНН

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росія розширила персональні санкції проти британських політиків, експертів і журналістів за те, що вони нібито висвітлювали події в рф в негативному і недостовірному Ключі.

Росія розширила список персональних санкцій проти політиків, експертів і журналістів Великої Британії. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Персональні санкції проти Великої Британії були розширені в рф. Інформацію розповсюдило мзс росії.

Повідомляється, що росія ввела санкції відносно ряду британських політиків, а також журналістів і експертів Великої Британії, які нібито "висвітлюють в негативному і не відповідному дійсності Ключі важливі суспільно-політичні події" в рф.

Крім того, в дипломатичному відомстві росії заявили, що ізоляція країни на міжнародному рівні "неминуче отримує жорстку відповідь".

нагадаємо

МВС Росії оголосило в розшук екс-главу поліції Естонії Ельмара Вахера і колишнього главу МЗС країни Урмас Рейнсалу.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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