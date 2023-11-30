В рф посетили 119 пленных украинских защитников, воины записали видеообращение родным - омбудсмен
Киев • УНН
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в рф посетили 119 украинских пленных в рамках взаимной договоренности
В рф посетили 119 украинских защитников, которые сейчас находятся в плену. Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, передает УНН.
По его словам, встречу удалось организовать через взаимные договоренности Офисов Уполномоченного в Украине и рф.
Мы посетили такое же количество российских военных, которые находятся в плену на территории нашего государства. Работники нашего Офиса пообщались с россиянами и в очередной раз убедились, что наша страна придерживается Женевских конвенций. Каждый военнопленный сыт, обеспечен гигиеническими средствами, имеет право на труд, имеет возможность выходить на прогулки. Что касается медицинской помощи, то она также предоставляется по обращениям военнопленных. Также каждому передали гуманитарные пакеты с вещами и продуктами
По словам омбудсмена, россияне, в свою очередь, пообщались с украинскими защитниками.
"По их словам, медицинскую помощь они также оказывают и была возможность осуществить телефонные звонки родственникам. Пленные украинские воины записали видеообращение родным, которые вскоре передадут адресатам", - резюмировал Лубинец.
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В рф посетили 119 пленных украинских защитников, воины записали видеообращение родным - омбудсмен
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в рф посетили 119 украинских пленных в рамках взаимной договоренности.
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