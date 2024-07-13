президент россии путин подписал закон, позволяющий досрочно увольнять депутатов и сенаторов за несогласованную поездку за границу.
На этой неделе в главой рф путиным подписан закон, согласно которому депутатов и сенаторов можно досрочно уволить за несогласованный выезд из страны. Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Закон, по которому депутатов и сенаторов можно досрочно уволить за несогласованный выезд из россии, подписан президентом путиным.
Ранее закон был принят госдумой и одобрен советом российской федерации закон.
Справка
Закон обязывает депутатов и сенаторов согласовывать с руководством палат парламента рф свои выезды за границу, иначе их могут лишить мандата.
Дополнение
По словам парламентариев, закон нужен чтобы российские депутаты не попали зарубежом под арест — на пример, по ордеру Интерпола в связи с решением украинского суда,
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