На этой неделе в главой рф путиным подписан закон, согласно которому депутатов и сенаторов можно досрочно уволить за несогласованный выезд из страны. Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Закон, по которому депутатов и сенаторов можно досрочно уволить за несогласованный выезд из россии, подписан президентом путиным.

Ранее закон был принят госдумой и одобрен советом российской федерации закон.

Справка

Закон обязывает депутатов и сенаторов согласовывать с руководством палат парламента рф свои выезды за границу, иначе их могут лишить мандата.

Дополнение

По словам парламентариев, закон нужен чтобы российские депутаты не попали зарубежом под арест — на пример, по ордеру Интерпола в связи с решением украинского суда, - пишет ТГ-канал Astra.

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