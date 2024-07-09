Басманный суд москвы во вторник, 9 июля, заочно арестовал жену умершего российского политика Алексея Навального Юлию Навальную. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Жену Навального арестовали по делу об "экстремистском сообществе". В россии утверждают, что женщина якобы сбежала от органов досудебного следствия, из-за чего ее объявили в розыск.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Отмечается, что срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации или с момента задержания на территории Российской Федерации.

Дополнение

Зимой Юлия Навальная заявила, что "продолжит дело" своего умершего мужа, пообещав вскоре рассказать, из-за чего именно его "убил Владимир Путин".

Напомним

российский политик Алексей Навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии №3 "Полярный волк". ФСИН сообщила, что ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание и прибывшие медики не смогли реанимировать Навального.