В рф объявили в розыск первого заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игоря Федорова
Киев • УНН
Первый заместитель начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Игорь Федоров объявлен в розыск в рф.
В рф объявили в розыск первого заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игоря Федорова. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По информации, следователи рф объявили в розыск первого заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Игоря Федорова.
По МВД террористической страны, военный находится в базе розыска.
Напомним
Игорь Васильевич Федоров является украинским генерал-майором, который в 1999 году - начальник штаба-первый заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Однако с августа 2006 года Иван Федоров является первым заместителем начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, а в дальнейшем, начальник штаба - первый заместитель командующего Южного оперативного командования, и.о. командующего Южного оперативного командования.
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