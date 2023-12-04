В рф грузовик протаранил колонну росгвардии: есть жертва

В рф грузовик протаранил колонну росгвардии в Воронеже. Как сообщает Telegram-канал Baza, один человек умер, пять росгвардейцев пострадали, передает УНН.

Детали

Авария произошла в районе Бобровского на шоссе M4 Don. Водитель грузовика не учитывал погодные условия и его размеры, превышал скорость и полетел в колонну российской охраны трех автобусов, трех уралов и двух сопровождений.

"Один человек погиб - пассажир грузовика. Кроме него, пострадали водитель грузовика и 5 росгвардейцев, с травмами различной тяжести их доставили в районную больницу Бобровского", - говорится в сообщении Baza.