В рф говорят об атаке 8 БпЛА по объектам в смоленской и липецкой областях

российское министерство обороны заявило о сбитии 8 беспилотников над территориями ряда областей, об атаке БПЛА подтвердил губернатор Липецкой области, в то же время глава смоленской области рф подтвердил возгорание на топливно-энергетических объектах, передает УНН со ссылкой на Telegram-страницы ведомств рф.

Детали

В минобороны страны-оккупанта заявили о якобы уничтожении и перехвате 8 дронов:

три - над територією Курської області; два - над територією Бєлгородської області; два - над територією Воронезької області та один - над територією Смоленської області - говорится в заметке минобороны рф.

Также губернатор смоленской области Василий Анохин сообщал о возгорании объектов ТЭК.

регион снова находится под атакой украинских БПЛА - написал в телеграмме смоленский губернатор.

Он сообщил, что целями дронов были топливно-энергетические объекты на территории смоленского и ярцевского районов, также Анохин отметил, что жертв и пострадавших на местах событий нет.

В это же время об атаке БпЛА объявлял губернатор липецкой области россии Игорь Артамонов.

Напомним,

УНН сообщал, что нефтеперерабатывающий завод в смоленской области рф загорелся после атаки беспилотных летательных аппаратов, что повлекло многочисленные взрывы.