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В результате взрыва в Пакистане на пропалестинском митинге погибли 6 человек, 14 ранены

Киев • УНН

 • 13421 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. По крайней мере, шесть человек были убиты и еще 14 ранены в результате взрыва бомбы на пропалестинском митинге в пакистанском городе Чаман, которое граничит с Афганистаном, в пятницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Arab News.

В результате взрыва в Пакистане на пропалестинском митинге погибли 6 человек, 14 ранены

Цитата

“Это было самодельное взрывное устройство, которое сработало, когда участники начали расходиться”, — сказал Тарик Менгао, высокопоставленный чиновник местной администрации в Чамане, провинция Белуджистан.

Детали

Тысячи людей собрались в поддержку палестинцев по всему Пакистану в пятницу, через несколько часов после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, исламистской группировкой, которая управляет сектором Газа.

Взрыв в пятницу произошел всего через несколько недель после того, как террорист-смертник в столице провинции Кветте взорвался в гостинице, где находился китайский посол.

Позже об этом нападении заявили пакистанские талибы.

Чаман долгое время служил воротами для афганских боевиков Талибана, проникающих в Афганистан с их убежищ в Белуджистане, где, как считается, базируется руководящий совет группировки.

Пакистан борется с несколькими мятежами в обедневшей провинции Белуджистан, где действуют исламистские, сепаратистские и сектантские группы.

Белуджистан — самая большая и бедная провинция Пакистана, несмотря на то, что она богата природными ресурсами.

Недовольство подогревается тем, что миллиарды долларов китайских денег текут в регион по Китайско-пакистанскому экономическому коридору (CPEC) — ключевой части Пекинской инициативы “Один пояс, один путь”, — которая, по словам местных жителей, принесла им мало пользы, так как большинство новых рабочих мест было отдано другим гражданам.

Коридор стремится соединить западную провинцию Китая Синьцзян с Гвадаром, открывая Пекину доступ к Аравийскому морю.

Добавим

20 мая Израиль и Хамас объявили о прекращении огня. Стороны приняли египетскую инициативу о двустороннем прекращении огня, которое вступило в силу в ночь на 21 мая.

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