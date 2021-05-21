В результате взрыва в Пакистане на пропалестинском митинге погибли 6 человек, 14 ранены

КИЕВ. 21 мая. УНН. По крайней мере, шесть человек были убиты и еще 14 ранены в результате взрыва бомбы на пропалестинском митинге в пакистанском городе Чаман, которое граничит с Афганистаном, в пятницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Arab News.