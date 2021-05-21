В результаті вибуху в Пакистані на пропалестинському мітингу загинули 6 людей, 14 поранені

Цитата

“Це був саморобний вибуховий пристрій, який спрацював, коли учасники почали розходитися”, — сказав Тарік Менгао, високопоставлений чиновник місцевої адміністрації в Чамані, провінція Белуджистан.

Деталі

Тисячі людей зібралися на підтримку палестинців по всьому Пакистану в п’ятницю, через кілька годин після оголошення про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, угрупуванням ісламізму, яка управляє сектором Газа.

Вибух в п’ятницю стався всього через кілька тижнів після того, як терорист-смертник в столиці провінції Кветті вибухнув в готелі, де знаходився китайський посол.

Пізніше про цей напад заявили пакистанські таліби.

Чаман довгий час служив воротами для афганських бойовиків Талібану, що проникають в Афганістан з їхніх притулків в Белуджистані, де, як вважається, базується керівна рада угруповання.

Пакистан бореться з декількома заколотами в збіднілій провінції Белуджистан, де діють ісламістські, сепаратистські та сектантські групи.

Белуджистан — найбільша і бідна провінція Пакистану, незважаючи на те, що вона багата природними ресурсами.

Невдоволення підігрівається тим, що мільярди доларів китайських грошей течуть в регіон по Китайсько-пакистанському економічному коридору (CPEC) — ключової частини Пекінської ініціативи “Один пояс, один шлях”, — яка, за словами місцевих жителів, принесла їм мало користі, так як більшість нових робочих місць було віддано стороннім громадянам.

Коридор прагне поєднати західну провінцію Китаю Синьцзян з Гвадаром, відкриваючи Пекіну доступ до Аравійського моря.

Додамо

20 травня Ізраїль і Хамас оголосили про припинення вогню. Сторони прийняли єгипетську ініціативу про двостороннє припинення вогню, яке вступила в силу в ніч на 21 травня.