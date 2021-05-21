В результаті вибуху в Пакистані на пропалестинському мітингу загинули 6 людей, 14 поранені

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 3924 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 26087 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 77687 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 161744 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 194977 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 174326 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 167301 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114497 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89147 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 225892 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 50757 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 63388 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 72453 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 89263 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 29839 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 193543 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 225878 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 315885 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 479246 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 462026 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 2200 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 30480 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 45353 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 49909 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 49694 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

В результаті вибуху в Пакистані на пропалестинському мітингу загинули 6 людей, 14 поранені

Київ • УНН

 • 13422 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. По крайній мірі, шість людей було вбито і ще 14 поранені в результаті вибуху бомби на пропалестинському мітингу в пакистанському місті Чаман, яке межує з Афганістаном, в п’ятницю. Про це інформує УНН з посиланням на Arab News.

В результаті вибуху в Пакистані на пропалестинському мітингу загинули 6 людей, 14 поранені

Цитата

“Це був саморобний вибуховий пристрій, який спрацював, коли учасники почали розходитися”, — сказав Тарік Менгао, високопоставлений чиновник місцевої адміністрації в Чамані, провінція Белуджистан.

Деталі

Тисячі людей зібралися на підтримку палестинців по всьому Пакистану в п’ятницю, через кілька годин після оголошення про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, угрупуванням ісламізму, яка управляє сектором Газа.

Вибух в п’ятницю стався всього через кілька тижнів після того, як терорист-смертник в столиці провінції Кветті вибухнув в готелі, де знаходився китайський посол.

Пізніше про цей напад заявили пакистанські таліби.

Чаман довгий час служив воротами для афганських бойовиків Талібану, що проникають в Афганістан з їхніх притулків в Белуджистані, де, як вважається, базується керівна рада угруповання.

Пакистан бореться з декількома заколотами в збіднілій провінції Белуджистан, де діють ісламістські, сепаратистські та сектантські групи.

Белуджистан — найбільша і бідна провінція Пакистану, незважаючи на те, що вона багата природними ресурсами.

Невдоволення підігрівається тим, що мільярди доларів китайських грошей течуть в регіон по Китайсько-пакистанському економічному коридору (CPEC) — ключової частини Пекінської ініціативи “Один пояс, один шлях”, — яка, за словами місцевих жителів, принесла їм мало користі, так як більшість нових робочих місць було віддано стороннім громадянам.

Коридор прагне поєднати західну провінцію Китаю Синьцзян з Гвадаром, відкриваючи Пекіну доступ до Аравійського моря.

Додамо

20 травня Ізраїль і Хамас оголосили про припинення вогню. Сторони прийняли єгипетську ініціативу про двостороннє припинення вогню, яке вступила в силу в ніч на 21 травня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94