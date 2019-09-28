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В результате взрыва на предприятии в Сумах пострадало 10 человек

Киев • УНН

 • 20006 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Из-за взрыва на предприятии в Сумах, который произошел сегодня утром, 10 человек пострадали, двое из них находятся в реанимации. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

В результате взрыва на предприятии в Сумах пострадало 10 человек

"Установлено, что произошло в одном из цехов, где именно работали люди. По предварительной информации там находилось 19 работников, 10 из них пострадали. Двое из пострадавших находятся в реанимации, им оказывается помощь. Остальные восемь также находятся в больнице", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас полиция общается со свидетелями, изучает ситуацию, чтобы выяснить причину взрыва.

"Был пожар, его тушили. После сбора информации будет решаться вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в пресс-службе.

Ранее УНН сообщал, что на улице Линейной в Сумах сегодня в 10:51 произошел взрыв, в результате чего загорелось здание на территории одного из предприятий.

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