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В результаті вибуху на підприємстві у Сумах постраждало 10 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Через вибух на підприємстві у Сумах, який стався сьогодні зранку, 10 людей постраждало, двоє з них знаходяться в реанімації. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.

В результаті вибуху на підприємстві у Сумах постраждало 10 людей

“Встановлено, що подія сталася в одному з цехів, де саме працювали люди. За попередньою інформацією там перебувало 19 працівників, 10 із них постраждали. Двоє із постраждалих знаходяться в реанімації, їм надається допомога. Інші вісім також перебувають в лікарні”, — повідомили у пресслужбі.

Наразі поліція спілкується зі свідками, вивчає ситуацію, щоб з’ясувати причину вибуху.

“Була пожежа, її гасили. Після зібрання інформації буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження”, — повідомили у пресслужбі.

Раніше УНН повідомляв, що на вулиці Лінійна у Сумах сьогодні о 10:51 стався вибух, в результаті чого загорілася будівля на території одного з підприємств.

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