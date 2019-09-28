В результаті вибуху на підприємстві у Сумах постраждало 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Через вибух на підприємстві у Сумах, який стався сьогодні зранку, 10 людей постраждало, двоє з них знаходяться в реанімації. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.
“Встановлено, що подія сталася в одному з цехів, де саме працювали люди. За попередньою інформацією там перебувало 19 працівників, 10 із них постраждали. Двоє із постраждалих знаходяться в реанімації, їм надається допомога. Інші вісім також перебувають в лікарні”, — повідомили у пресслужбі.
Наразі поліція спілкується зі свідками, вивчає ситуацію, щоб з’ясувати причину вибуху.
“Була пожежа, її гасили. Після зібрання інформації буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження”, — повідомили у пресслужбі.
Раніше УНН повідомляв, що на вулиці Лінійна у Сумах сьогодні о 10:51 стався вибух, в результаті чого загорілася будівля на території одного з підприємств.