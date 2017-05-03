В результате подрыва на учениях погиб военный - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Из-за взрыва имитационных средств во время плановых занятий по боевой подготовке погиб один из военнослужащих бригады, выполняющей задачи в зоне проведения АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook, передает УНН.
"По предварительной информации, во время плановых занятий по боевой подготовке, проходивших в одной из бригад, личный состав которой выполняет задачи в районе проведения АТО, в результате подрыва имитационных средств взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений. Во время транспортировки в медицинское учреждение у парня остановилось сердце", - говорится в сообщении.
При этом в штабе АТО отметили, что врачам не удалось спасти военного.
"Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и национальной полиции", - отметили в пресс-центре.
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий.