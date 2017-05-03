В результаті підриву на навчаннях загинув військовий - штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Через вибух імітаційних засобів під час планових занять з бойової підготовки загинув один із військовослужбовців бригади, яка виконує завдання у зоні проведення АТО. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook, передає УНН.
"За попередньою інформацією, під час планових занять з бойової підготовки, що проходили в одній з бригад, особовий склад якої виконує завдання в районі проведення АТО, внаслідок підриву імітаційних засобів вибухову травму та осколкові поранення голови та шиї отримав військовослужбовець одного з підрозділів. Під час транспортування до медичного закладу у хлопця зупинилося серце", - йдеться у повідомленні.
При цьому у штабі АТО зазначили, що лікарям не вдалося врятувати військового.
"Обставини з’ясовуються. На місці події працюють представники військової служби правопорядку та національної поліції",- зазначили у прес-центрі.
Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО загинув один військовослужбовець.