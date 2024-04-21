В результате взрыва гранаты в Голосеевском районе погиб мужчина, полиция устанавливает обстоятельства

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  166301 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  234796 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  149416 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  126215 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  96983 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  101940 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207055 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237002 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233184 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176730 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  234796 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

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18 апреля 2024, 13:51  •  257990 просмотра
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18 апреля 2024, 06:06  •  297676 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  401615 просмотра

В результате взрыва гранаты в Голосеевском районе погиб мужчина, полиция устанавливает обстоятельства

Мужчина погиб от осколочных ранений, вероятно от взрыва гранаты, возле гаражного кооператива в Голосеевском районе Киева, милиция начала уголовное производство по факту инцидента.

Киев •   •  1178 просмотра
В результате взрыва гранаты в Голосеевском районе погиб мужчина, полиция устанавливает обстоятельства

Захватчики распространяют фейк о якобы взятии в плен начальника ГУР Буданова - Центр стратегических коммуникаций

российские пропагандисты придумали фейк о главе ГУР Кирилле Буданове. Якобы он попал в плен к оккупантам.

Война •   •  8726 просмотра
Захватчики распространяют фейк о якобы взятии в плен начальника ГУР Буданова - Центр стратегических коммуникаций

В Украине из-за непогоды отключены 7794 абонента в 21 населенном пункте - Минэнерго

Из-за непогоды и вражеских обстрелов в Украине отключены от электро- и газоснабжения 7794 абонента в 21 населенном пункте в разных областях.

Общество •   •  8371 просмотра
В Украине из-за непогоды отключены 7794 абонента в 21 населенном пункте - Минэнерго

россияне обстреляли Донецкую область из "Смерча": один человек погиб, четверо раненых

21 апреля российские войска обстреляли город Украинск Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Смерч", в результате чего погибла 82-летняя женщина и были ранены четверо мужчин в возрасте от 21 до 53 лет, а также были повреждены шесть жилых домов.

Война •   •  10361 просмотра
россияне обстреляли Донецкую область из "Смерча": один человек погиб, четверо раненых

Оккупанты в районе Часового Яра используют тактику, что и в Авдеевке - разведка Британии

российские войска интенсивно обстреливают Часовой Яр, используя ту же тактику воздушных бомбардировок, что и во время наступления на Авдеевку, сбрасывая по 20-30 боеприпасов в день с самолетов с целью захвата города до 9 мая.

Война •   •  11052 просмотра
Оккупанты в районе Часового Яра используют тактику, что и в Авдеевке - разведка Британии

В Польше проходит второй тур местных выборов

В воскресенье, 21 апреля, в Польше проходит второй тур местных выборов, во время которого будут избирать глав гмин, бургомистров и мэров в населенных пунктах, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов в первом туре.

Новости Мира •   •  10104 просмотра
В Польше проходит второй тур местных выборов

Прифронтовые регионы, а также приграничье с РФ можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО - Евлаш

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, наиболее уязвимыми к вражеским атакам являются Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская и Днепровская области, которые можно защитить с помощью большего количества систем противовоздушной обороны.

Война •   •  11877 просмотра
Прифронтовые регионы, а также приграничье с РФ можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО - Евлаш

На восточном фронте ситуация полностью контролируемая, врага в Часовом Яру нет - спикер ОСУВ "Хортица"

Ситуация на восточном фронте обостряется, но контролируется силами обороны, врага в Часовом Яру нет, несмотря на давление на бахмутском направлении.

Война •   •  12382 просмотра
На восточном фронте ситуация полностью контролируемая, врага в Часовом Яру нет - спикер ОСУВ "Хортица"

Войска рф сбросили управляемые авиабомбы на Харьковщину: спасатели достали из-под завалов мужчину

российские войска сбросили управляемые бомбы на приграничное село в Харьковской области, в результате чего под завалами оказался 56-летний местный житель, который позже был спасен экстренными службами.

Война •   •  12660 просмотра
Войска рф сбросили управляемые авиабомбы на Харьковщину: спасатели достали из-под завалов мужчину

В Севастополе раздавались взрывы: оккупанты заявили, что отбили "атаку" на корабль

Утром 21 апреля в Севастополе прогремели взрывы, а российские оккупанты заявили, что отбили противокорабельную ракетную атаку на один из своих кораблей.

Война •   •  13474 просмотра
В Севастополе раздавались взрывы: оккупанты заявили, что отбили "атаку" на корабль