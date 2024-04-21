В результате взрыва гранаты в Голосеевском районе погиб мужчина, полиция устанавливает обстоятельства

Около 6 часов утра в Голосеевское управление полиции поступило сообщение о том, что возле одного из гаражных кооперативов раздались взрывы. На месте происшествия было обнаружено тело местного жителя, с осколочными ранениями, вероятно от гранаты. Начато уголовное производство, сообщает полиция Киева, передает УНН.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины в Голосеевском районе столицы. Предварительные данные указывают на самоубийство, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что около 6 часов утра в Голосеевское управление полиции поступило сообщение о том, что возле одного из гаражных кооперативов раздались взрывы. По указанному адресу сразу выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, столичного главка, взрывотехники и медики. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины, с осколочными ранениями, вероятно от гранаты.



Было установлено, что погибшим оказался местный житель, 1968 года рождения.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 с дополнительной квалификацией самоубийство Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, - добавляют в полиции.

Напомним

В Винницкой области во время проверки документов двое мужчин открыли огонь по полицейским. Один из правоохранителей погиб, другой получил ранения.