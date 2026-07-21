В результате вражеских обстрелов Донетчины как минимум два человека погибли и еще 7 ранены - ОВА

По меньшей мере 2 человека погибли и 7 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По словам Филашкина, в Знаменовке Александровской общины россияне попали в гражданский автомобиль — 2 человека погибли, еще 4 получили ранения. Еще 3 человека ранены в Дружковке. На данный момент известно о 3 поврежденных частных домах.

Россияне снова били по тем, кто ехал по своим делам и находился в собственных домах. Они сознательно превращают обычную жизнь в мишень, охотятся на гражданских и оставляют после себя смерть и руины. За каждого убитого человека, каждую искалеченную семью и каждый удар по Донетчине будут отвечать! - резюмировал глава Донецкой ОВА.

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