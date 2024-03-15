В результате вчерашнего удара по радиотехническим объектам Сумщины погиб инженер - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  24890 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  58825 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  100873 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  101459 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  124929 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  119099 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128210 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141166 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128205 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127309 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  207674 просмотра
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В результате вчерашнего удара по радиотехническим объектам Сумщины погиб инженер - ОВА

Дежурный инженер погиб во время российского удара по радиообъектам в Сумской области, Украина.

Война •   •  13661 просмотра
В результате вчерашнего удара по радиотехническим объектам Сумщины погиб инженер - ОВА

Из-за атаки рф на Одессу погибли 14 человек, ранены 46 - Кипер

В результате российского ракетного обстрела Одессы погибло 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель, а еще 46 получили ранения, в том числе 7 работников службы по чрезвычайным ситуациям.

Война •   •  15955 просмотра
Из-за атаки рф на Одессу погибли 14 человек, ранены 46 - Кипер

"Решимость продолжать поддерживать Украину непоколебима": Мишель прибыл на встречу с Шольцем на фоне заседания Веймарского треугольника

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем на фоне заседания лидеров Веймарского треугольника, чтобы обсудить дальнейшую поддержку и помощь Украине.

Война •   •  16042 просмотра
"Решимость продолжать поддерживать Украину непоколебима": Мишель прибыл на встречу с Шольцем на фоне заседания Веймарского треугольника

Украина договаривается с Италией о продвижении украинских брендов на мировую арену - Свириденко

Украина и Италия договорились сотрудничать в продвижении украинских брендов в мире и поддержку выхода украинских производителей на международные рынки через программу "Сделано в Украине".

Экономика •   •  15411 просмотра
Украина договаривается с Италией о продвижении украинских брендов на мировую арену - Свириденко

Польский посол надеется на "смелость" канцлера Шольца в вопросе Taurus

Посол Польши в Германии надеется, что канцлер Шольц проявит мужество и поставит Украине крылатые ракеты "Taurus". Он заявил о "решающей фазе войны", которая требует большей поддержки.

Война •   •  17728 просмотра
Польский посол надеется на "смелость" канцлера Шольца в вопросе Taurus

Удар рф по Одессе: количество погибших возросло до восьми

Российский ракетный удар по Одессе унес жизни 8 человек, включая фельдшера и спасателя, и ранил более 20 человек.

Война •   •  18122 просмотра
Удар рф по Одессе: количество погибших возросло до восьми

По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете российского МиГ-31К

Российский МиГ-31К поднялся в воздух, создав ракетную угрозу для всей Украины.

Война •   •  16311 просмотра
По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете российского МиГ-31К

Ракетная атака рф на Одессу: травмированы 20 человек - ГСЧС

В результате российской ракетной атаки на Одессу были ранены 20 человек, в том числе 5 работников ГСЧС, а также повреждены жилые дома, заправка и спасательные машины.

Война •   •  18652 просмотра
Ракетная атака рф на Одессу: травмированы 20 человек - ГСЧС

Обучение в школах Киевщины будут завершены до 31 мая: летом спецпрограмма поможет закрыть пробелы в чтении, письме и счете

В Киевской области обучение в школах завершится до 31 мая, а летом специальная программа поможет ликвидировать пробелы в чтении, письме и арифметике для учеников начальных классов.

Общество •   •  17907 просмотра
Обучение в школах Киевщины будут завершены до 31 мая: летом спецпрограмма поможет закрыть пробелы в чтении, письме и счете

Они хотели, чтобы не было никакой ответственности за срывы поставок - Жумадилов о фирмах, которые заблокировали тендеры по питанию для ВСУ

Жумадилов высказался о фирмах, которые заблокировали тендеры по питанию для ВСУ.

Война •   •  16589 просмотра
Они хотели, чтобы не было никакой ответственности за срывы поставок - Жумадилов о фирмах, которые заблокировали тендеры по питанию для ВСУ