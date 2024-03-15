В результате вчерашнего удара по радиотехническим объектам Сумщины погиб инженер - ОВА

В результате вчерашнего удара по радиотехническим объектам Сумщины погиб инженер, который дежурил на этом радиотехническом оборудовании. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Сумской ОВА Владимир Артюх, передает УНН.

Детали

Аварийные работы продолжаются. Достаточно много разрушено бетона и, к сожалению, вчера нашли еще одного погибшего и ищем по переписи, которую провели в этом доме еще одного человека. Надеемся, что он жив. Завтра мы закончим эти работы, будем надеяться, что она жива. К сожалению, вчерашний прилет по радиотехническим системам, которые пострадали в Сумской области, всего их четыре. Сегодня нашли одного погибшего инженера, который дежурил на этом радиотехническом оборудовании. Сегодня утром при работах по эвакуации нашли его погибшим - сказал Артюх.

Он добавил, что сегодня на Сумщине было около 530 взрывов. Больше всего было применено тактической авиации.

"Это вообще такие "рекорды", которые несут смерть на Сумщину. Это было около 60 взрывов с применением авиации. За эти трое суток у нас погибло шесть человек, к сожалению, все это продолжается. В связи с этим было принято решение, мы вместе с руководителем Великописаревской общины, и уже третий день мы проводим эвакуацию населения в этом населенном пункте. На сегодня уже 223 мы эвакуировали, из них - 24 ребенка", - добавил Артюх.

Председатель ОВА отметил, что с начала прошлого года из приграничных территорий Сумщины было эвакуировано более 800 детей.

Напомним

Вчера, 14 марта, российские военные удары повредили передатчики в Сумской области, что временно привело к отключению украинского теле- и радиосигнала в части региона.

Позже мобильная связь после российского обстрела была восстановлена.