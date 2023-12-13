В результате ракетной атаки рф по столице повреждены 4 многоэтажки - МВД

В результате падения обломков вражеских ракет в четырех районах Киева повреждены четыре многоквартирных, частных жилых дома, а также коммунальные сооружения. а также коммунальные сооружения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.

Сегодня ночью рф нанесла массированный ракетный удар по столице. По предварительной информации, в результате падения обломков в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах Киева повреждены четыре многоквартирных и четыре частных жилых дома, а также коммунальные сооружения - говорится в сообщении МВД.

Также в результате атаки повреждены 19 автомобилей, 4 из которых полностью уничтожены. На местах работают необходимые службы.

Дополнение

Известно о 53 пострадавших из-за ракетной атаки рф, из них шестеро детей. В больницы госпитализировали 18 человек.

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