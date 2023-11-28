В результате обстрела Очакова на Николаевщине повреждены дома
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Очаков в Николаевской области, нанеся частичные повреждения жилым домам, пострадавших нет, сообщил глава Николаевской областной военной администрации.
Российские войска за прошедшие сутки и сегодня утром обстреляли Очаков и береговую линию Очаковской громады Николаевской области, частичные повреждения получили жилые дома. Люди не пострадали. Об этом сообщил во вторник председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
27 ноября в 13:52 и 18:52 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Никто не пострадал.
Также вчера, 27 ноября, в 19:57 и сегодня утром, 28 ноября, с 05:24 в результате вражеских обстрелов по г. Очаков и береговой линии Очаковской громады частичные повреждения получили жилые дома. Пострадавших нет
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Кроме того, в ночь на 00:08 вражеские обстрелы фиксировались по с. Дмитровка Куцурубской громады. Пострадавших нет, указал Ким.
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В результате обстрела Очакова на Николаевщине повреждены дома
Российские войска обстреляли Очаков в Николаевской области, нанеся частичные повреждения жилым домам, пострадавших нет, сообщил глава Николаевской областной военной администрации.
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