В результате обстрела Очакова на Николаевщине повреждены дома

Российские войска за прошедшие сутки и сегодня утром обстреляли Очаков и береговую линию Очаковской громады Николаевской области, частичные повреждения получили жилые дома. Люди не пострадали. Об этом сообщил во вторник председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

27 ноября в 13:52 и 18:52 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Никто не пострадал.

Также вчера, 27 ноября, в 19:57 и сегодня утром, 28 ноября, с 05:24 в результате вражеских обстрелов по г. Очаков и береговой линии Очаковской громады частичные повреждения получили жилые дома. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

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Кроме того, в ночь на 00:08 вражеские обстрелы фиксировались по с. Дмитровка Куцурубской громады. Пострадавших нет, указал Ким.

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