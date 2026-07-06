В результате атаки РФ на Киевщину пострадали три человека – ОВА

В Бучанском районе Киевской области в результате очередной российской атаки пострадали три человека, все госпитализированы. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, пишет УНН.

По словам главы ОВА, пострадавшие находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь. Информацию об их состоянии обещают предоставить позже.

К сожалению, имеем пострадавших в результате очередной вражеской атаки на Киевщину. В Бучанском районе три человека находятся в больнице. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Об их состоянии сообщу дополнительно

Начальник Киевской ОВА отметил, что массированная комбинированная атака российских войск на область продолжается, и призвал жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Прошу каждого: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Берегите себя и своих близких