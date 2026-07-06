В результате атаки РФ на Киевщину пострадали три человека – ОВА
Киев • УНН
В Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки пострадали три человека, их госпитализировали. Атака на Киевщину продолжается, жителей призывают не игнорировать воздушную тревогу.
В Бучанском районе Киевской области в результате очередной российской атаки пострадали три человека, все госпитализированы. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, пишет УНН.
Детали
По словам главы ОВА, пострадавшие находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь. Информацию об их состоянии обещают предоставить позже.
К сожалению, имеем пострадавших в результате очередной вражеской атаки на Киевщину. В Бучанском районе три человека находятся в больнице. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Об их состоянии сообщу дополнительно
Атака на Киевщину продолжается
Начальник Киевской ОВА отметил, что массированная комбинированная атака российских войск на область продолжается, и призвал жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Прошу каждого: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Берегите себя и своих близких
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