В районе Терновое в Луганской области оккупанты сосредоточили 33 танка - СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украинская сторона СЦКК сообщает, что российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать определенные Минскими договоренностями требования по отводу тяжелого вооружения, передает УНН.
"По данным отчета СММ ОБСЕ от 15 февраля 2019 года, мониторинг отвода вооружения, предусмотренный Меморандумом, а также комплексом мероприятий и Дополнением к нему, свидетельствует, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого озброення.Так 13 февраля за пределами выделенных мест хранения вооружения неподалеку Тернового (юго-восточнее Луганска) БПЛА международных наблюдателей зафиксировал 33 танка (двадцать четыре Т-72 и девять Т-64) ", - сказано в сообщении.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные коварные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности по отводу вооружение по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.
Напомним, в ООН не оценивают конфликт на Донбассе как спящий или заморожен.