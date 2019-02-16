В районе Терновое в Луганской области оккупанты сосредоточили 33 танка - СЦКК

"По данным отчета СММ ОБСЕ от 15 февраля 2019 года, мониторинг отвода вооружения, предусмотренный Меморандумом, а также комплексом мероприятий и Дополнением к нему, свидетельствует, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого озброення.Так 13 февраля за пределами выделенных мест хранения вооружения неподалеку Тернового (юго-восточнее Луганска) БПЛА международных наблюдателей зафиксировал 33 танка (двадцать четыре Т-72 и девять Т-64) ", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные коварные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности по отводу вооружение по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.



Напомним, в ООН не оценивают конфликт на Донбассе как спящий или заморожен.