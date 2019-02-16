В районі Тернове на Луганщині окупанти зосередили 33 танки - СЦКК

"За даними звіту СММ ОБСЄ від 15 лютого 2019 року, моніторинг відведення озброєння, передбачений Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього, свідчить, що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння.Так, 13 лютого за межами виділених місць зберігання озброєння неподалік Тернового (на південний схід від Луганська) БПЛА міжнародних спостерігачів зафіксував 33 танки (двадцять чотири Т-72 і дев'ять Т-64)", - сказано у повідомлені.

Українська сторона СЦКК зазначає, що подібні підступні дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації в черговий раз демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.



Нагадаємо, в ООН не оцінюють конфлікт на Донбасі як сплячий або заморожений.