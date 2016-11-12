В районе Мариуполя начался очередной артобстрел боевиков

Сейчас обстрелы продолжаются.

А. Киндсфатер также отметил, что стратегическое преимущество на стороне украинских военных, волноваться не о чем.

"Это война, под названием АТО. Но все в порядке. У нас стратегическое преимущество. Мы сдерживаем любую атаку противника. Террористы стреляют из всего, из чего можно. Но градов пока нет. Они стали стрелять очень осторожно. Потому что ответ получают мгновенно. Мы оперативно выявляем их огневые точки и уничтожаем", - сказал он.

Жители Мариуполя слышат и чувствуют артобстрелы во всех частях города - в Приморском районе люди чувствуют вибрацию от работы артиллерии, в Кальмиусском районе люди видели вспышки со стороны Сартаны.