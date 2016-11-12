В районі Маріуполя розпочався черговий артобстріл бойовиків
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 12 листопад. УНН. Незаконні збройні формування розпочали обстріли близько 17:00. Обстрілюються позиції ЗСУ поблизу Широкиного, Талаківки, Гнутового та Павлополя. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-офіцер оперативно-тактичної групи Сектора “Маріуполь” Олександра Кіндсфатер.
Наразі обстріли продовжуються.
О. Кіндсфатер також зазначив, що стратегічна перевага на боці українських військових, хвилюватися немає про що.
“Це війна, під назвою АТО. Але все в порядку. У нас стратегічна перевага. Ми стримуємо будь-яку атаку супротивника. Терористи стріляють з усього, з чого можна. Але градів поки немає. Вони стали стріляти дуже обережно. Тому, що відповідь отримують миттєво. Ми оперативно виявляємо їх вогневі точки і знищуємо”, — сказав він.
Жителі Маріуполя ж чують і відчувають артобстріли у всіх частинах міста — в Приморському районі люди відчувають вібрацію від роботи артилерії, в Кальміуському районі люди бачили спалахи з боку Сартани.