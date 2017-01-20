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В рамках операции "Орбитал" подготовлено более 3 тысяч военнослужащих ВСУ

В рамках операции "Орбитал" подготовлено более 3 тысяч военнослужащих ВСУ

Киев • УНН

 • 13153 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В рамках операции "Орбитал" с привлечением британских инструкторов подготовлено более 3 тысяч военнослужащих ВС Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Как отметил Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, Великобритания остается для Украины важным и надежным партнером.

По его словам, одним из приоритетных направлений дальнейшего практического сотрудничества между оборонными ведомствами двух государств является продолжение подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Украины в рамках операции "Орбитал" и в высших военных учебных заведениях Великобритании.

Министр обороны Украины выразил благодарность Государственному секретарю по вопросам обороны Великобритании Майклу Фэллону за качественную работу британских инструкторов, которые проводят тренировки.

Он также проинформировал о решении расширить эту подготовку практически на все виды ВСУ.

"С марта 2015 года более 80 британских инструкторов проводят тренинги. В рамках операции "Орбитал" подготовлено более 3 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины. На первое полугодие 2017 года запланировано провести 29 курсов по разным направлениям", - сообщил генерал армии Украины С.Полторак.

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