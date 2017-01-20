В рамках операції “Орбітал” підготовлено більше 3 тисяч військовослужбовців ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В рамках операції “Орбітал” із залученням британських інструкторів підготовлено більше 3 тисяч військовослужбовців ЗС України. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони України.
Як наголосив Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак, Велика Британія залишається для України важливим та надійним партнером.
За його словами, одним із пріоритетних напрямів подальшої практичної співпраці між оборонними відомствами обох держав є продовження підготовки військовослужбовців Збройних Сил України в рамках операції “Орбітал” та у вищих військових навчальних закладах Великої Британії.
Міністр оборони України висловив вдячність Державному секретарю з питань оборони Великої Британії Майклу Феллону за якісну роботу британських інструкторів, які проводять тренування.
Він також поінформував про рішення розширити цю підготовку практично на всі види ЗСУ.
“З березня 2015 року понад 80 британських інструкторів проводять тренінги. В рамках операції „Орбітал“ підготовлено більше 3 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України. На перше півріччя 2017 року заплановано провести 29 курсів за різними напрямками”, — повідомив генерал армії України С.Полторак.