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В.Рабинович: ядерное оружие и нейтральный статус помогут Украине улучшить свою безопасность

В.Рабинович: ядерное оружие и нейтральный статус помогут Украине улучшить свою безопасность

Киев • УНН

 • 6439 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Будапештский меморандум не выполняется и Украина должна продолжить работу над ядерным оружием. Мир всегда уважает сильных, а ядерное оружие и нейтральный статус повысит уровень безопасности Украины и сделает ее Швейцарией восточной Европы. Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель подкомитета по правам человека и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович, передает УНН.

"Украина должна подать в суд на участников Будапештского меморандума за невыполненные обещания по нашей безопасности. Это необходимо для легимитизации наших дальнейших шагов. А потом надо хорошо задуматься - и продолжить работу над ядерным оружием, технические возможности для этого есть. В таком неспокойном окружении, в этом опасном мире владение таким оружием нашей нейтральной страной улучшит военное положение Украины. Мир всегда уважает сильных", - заявил В.Рабинович.

Политик подчеркнул, что ядерное оружие - это дополнительная страховка для Украины и вместо, того, чтобы бросать "голых-босых пацанов" под чужие танки, именно оно будет охлаждать горячие головы.

"Я очень мирный человек, но считаю, что "наш бронепоезд" должен стоять на запасном пути. Я уже заявлял о том, что нейтральной по статусу Украине надо воспроизводить ядерное оружие. В меня бросали камни, говорили, как это ужасно, - но время показывает мою правоту. Лучше обладать ядерным оружием и охлаждать горячие головы, чем бросать голых-босых пацанов под чужие танки", - отметил народный депутат.

"Да, сейчас это делать труднее. Из-за неразумного руководства у нас выперли за границу много кадров. При этом мы шестые в мире по торговле оружием, а сами призываем людей "скинуться на армию", поскольку нечем воевать - как такое может быть? Надо не экономить на основном элементе безопасности страны, не надо делать много вливания "в никуда", а именно в этот - надо", - убежден парламентарий.

"Имея таких соседей вокруг, наблюдая такую ​​ситуацию в мире, мы убедимся - ядерное оружие и нейтральный статус Украины (я к нему призываю все время, нам надо строить "Швейцарию восточной Европы") помогут нашей безопасности куда больше, чем все эти международные договоры, которые уже продемонстрировали наглядно свою ничтожность. И я не понимаю, почему этот вопрос сейчас не стоит у нас на повестке дня", - констатировал В.Рабинович.

Украинские Национальные Новости

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