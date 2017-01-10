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В.Рабінович: ядерна зброя і нейтральний статус допоможуть Україні поліпшити свою безпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Будапештський меморандум не виконується і Україна має продовжити роботу над ядерною зброєю. Світ завжди поважає сильних, а ядерна зброя і нейтральний статус підвищить рівень безпеки України і зробить її Швейцарією східної Європи. Таку думку висловив народний депутат України, голова підкомітету ВР з прав людини і лідер лідер політичної партії “За життя” Вадим Рабінович, передає УНН.

“Україна повинна подати в суд на учасників Будапештського меморандуму за невиконані обіцянки щодо нашої безпеки. Це необхідно для легімітізації наших подальших кроків. А потім треба добре задуматися — і продовжити роботу над ядерною зброєю, технічні можливості для цього є. У такому неспокійному оточенні, в цьому небезпечному світі володіння такою зброєю нашої нейтральною країною поліпшить військовий стан України. Світ завжди поважає сильних”, — заявив В.Рабінович.

Політик наголосив, що ядерна зброя — це додаткова страховка для України і замість, того, щоб кидати “голих-босих пацанів” під чужі танки, саме вона буде охолоджувати гарячі голови.

“Я дуже мирна людина, але вважаю, що "наш бронепоїзд“ повинен стояти на запасній колії. Я вже заявляв про те, що нейтральній за статусом Україні треба відтворювати ядерну зброю. У мене кидали каміння, говорили, як це жахливо, — але час показує мою правоту. Краще володіти ядерною зброєю і охолоджувати гарячі голови, ніж кидати голих-босих пацанів під чужі танки”, - наголосив народний депутат.

“Так, зараз це робити важче. Через нерозумне керівництво у нас виперли за кордон багато кадрів. При цьому ми шості в світі з торгівлі зброєю, а самі закликаємо людей "скинутися на армію", оскільки нічим воювати — як таке може бути? Треба не економити на основному елементі безпеки країни, не треба робити багато вливання „в нікуди“, а саме в цей — треба”, - переконаний парламентарій.

“Маючи таких сусідів навколо, спостерігаючи таку ситуацію в світі, ми переконаємося — ядерну зброю і нейтральний статус України (я до нього закликаю весь час, нам треба будувати ”Швейцарію східної Європи“) допоможуть нашій безпеці куди більше, ніж всі ці міжнародні договори, які вже продемонстрували наочно свою нікчемність. І я не розумію, чому це питання зараз не стоїть у нас на порядку денному”, - констатував В.Рабінович.

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