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В.Рабинович рассказал, почему В.Медведчук ведет переговоры с российской стороной

Киев • УНН

 • 9033 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Виктора Медведчука пригласили в Трехстороннюю контактную группу, понимая, что в России слушают именно его, нравится это кому-то или нет. Об этом в эфире NewsOne заявил народный депутат Украины Вадим Рабинович, передает УНН.

В.Рабинович рассказал, почему В.Медведчук ведет переговоры с российской стороной

"Я выскажу свою совсем непопулярную точку зрения. Медведчука пригласили в группу, понимая, что в России слушают именно его, нравится это кому-то или не нравится, какая разница. И правильно было принято решение, правильно для тех, кто сидит в тюрьмах в Москве, правильно для продвижения, использовать Медведчука, ну это же понятно", - сказал В.Рабинович.

Народный депутат также прокомментировал авиаперелеты Медведчука из Киева в Москву.

"Слушайте, ну если он летает от Украины, так он летает по делу. Если он летает по своим вопросам, это тоже лично его дело. В чем проблема? В том, что он непосредственно летает? А что - Савченко непосредственно везти можно или нужно было садиться в Гродно сначала? Это глупость какая-то", - считает В.Рабинович.

Нардеп также сообщил, что много лет знает В.Медведчука и сейчас очень тесно общается с ним по личному вопросу.

"Я готов открыть вам еще большой секрет: я периодически общаюсь с Виктором Медведчуком. Во-первых, я его много лет знаю, но сейчас я с ним общаюсь гораздо чаще, по одной важной для меня причине. В Москве, точнее в Грозном, сидит один политзаключенный из "Правого сектора". Я все делаю для того, чтобы его освободить. Это Николай Карпюк, я знаю его много лет. Это мой близкий друг. Я все сделаю для того, чтобы он вышел из Московской тюрьмы", - сказал В.Рабинович.

Также народный депутат обратился к тем, кто устраивает провокации и травлю В.Медведчука.

"Я хочу сказать недоумкам, которые сейчас "лают", потому что им нечего делать, если он (В.Медведчук - ред.) вытащит из тюрьмы или поможет вытащить еще двух, еще трех, еще пять наших людей - так он герой! Если он помогает сегодня мне чисто по-человечески общаться и находить контакты (а я уже немного сдвинулся, я считаю, в этом вопросе, чтобы Николай Карпюк был у себя дома), то не мешайте работать! Не мешайте! Если сами не делаете - не мешайте людям. Не нравится Медведчук, езжайте освобождать людей", - подытожил В.Рабинович.

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