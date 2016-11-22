В.Рабинович розповів, чому саме В.Медведчук веде переговори з російською стороною

“Я висловлю свою зовсім непопулярну точку зору. В.Медведчука запросили в групу, розуміючи, що в Росії слухають саме його, подобається це комусь, чи не подобається, яка різниця. І правильно було прийнято рішення, правильно для тих, хто сидить у в’язницях в Москві, правильно для просування, використовувати Медведчука, ну це ж зрозуміло”, — сказав В.Рабинович.

Народний депутат також прокоментував авіаперельоти В.Медведчука з Києва в Москву.

“Слухайте, ну якщо він літає від України, так він літає по справі. Якщо він літає по своїх питаннях, це теж особисто його справу. В чому проблема? У тому, що він безпосередньо літає? А що — Савченко безпосередньо везти можна або треба було сідати в Гродно спочатку? Це дурість якась”, — вважає В.Рабинович.

Нардеп також повідомив, що багато років знає В.Медведчука і зараз дуже тісно спілкується з ним по особовому питання.

“Я готовий відкрити вам ще великий секрет: я періодично спілкуюся з Віктором Медведчуком. По-перше, я його багато років знаю, але зараз я з ним спілкуюся набагато частіше, по одній найважливішою для мене причини. У Москві, точніше в Грозному, сидить один політв’язень з "Правого сектора“. Я все роблю для того, щоб його звільнити. Це Микола Карпюк, я знаю його багато років. Це мій близький друг. Я все зроблю для того, щоб він вийшов з Московської в’язниці”, — сказав Рабинович.

Також народний депутат звернувся до тих, хто влаштовує провокації і цькування Медведчука.

“Я хочу сказати недоумків, які зараз "гавкають", бо їм нема чого робити: якщо він (Медведчук — Ред.) витягне з в’язниці або допоможе витягнути ще двох, ще трьох, ще п’ять наших людей — так він герой! Якщо він допомагає сьогодні мені чисто по-людськи спілкуватися і знаходити контакти (а я вже трохи зсунувся, я вважаю, в цьому питанні, щоб Микола Карпюк був у себе вдома), то не заважайте працювати! Не заважайте! Якщо самі не робите — не заважайте людям. Не подобається В.Медведчук, їдьте визволяти людей”, - підсумував В.Рабинович.