В.Путин приостановил соглашение с США об утилизации плутония

"Остановить действие соглашения ... в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении России", - говорится в тексте закона.

Также в документе указано, что соглашение приостановлено из-за невыполнения американской стороной обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония.

В п. 1 ст. 2 закона сообщается, что решение о возобновлении действия соглашения и протоколов к соглашению принимает лично президент России.

Документ был принят Госдумой 19 октября и одобрен Советом Федерации 26 октября 2016 года. Закон подписан 31 октября и вступает в силу со дня официального опубликования.