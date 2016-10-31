В.Путін призупинив угоду із США про утилізацію плутонію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон про призупинення дії угоди між Росією і США про утилізацію плутонію. Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, передає УНН.
“Зупинити дію угоди ... у зв’язку із докорінною зміною обставин, виникненням загрози стратегічної стабільності у результаті недружніх дій США щодо Росії”, — йдеться в тексті закону.
Також у документі зазначено, що угоду призупинено через невиконання американською стороною зобов’язань з утилізації надлишкового збройового плутонію.
У п. 1 ст. 2 закону повідомляється, що рішення про відновлення дії угоди і протоколів до угоди приймає особисто президент Росії.
Документ був прийнятий Держдумою 19 жовтня і схвалений Радою Федерації 26 жовтня 2016 року. Закон підписаний 31 жовтня і вступає в силу з дня офіційного опублікування.