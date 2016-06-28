В.Путин сообщил о создании в РФ банка информации о террористах и экстремистах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В России будет создан банк учетных данных людей, которые принимали участие в террористической и экстремистской деятельности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Это поможет более оперативно выявлять преступников и террористов, а значит эффективнее обеспечивать общественный порядок, противостоять преступности, обеспечивать безопасность наших граждан", - сказал он.
Данный банк информации планируется создать на основе федеральной информационной системы биометрических учетов и оперативно-розыскных данных.