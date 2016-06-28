В.Путін повідомив про створення у РФ банку інформації про терористів і екстремістів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У Росії буде створено банк облікових даних людей, які брали участь у терористичній і екстремістської діяльності. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
“Це допоможе більш оперативно виявляти злочинців та терористів, а значить ефективніше забезпечувати громадський порядок, протистояти злочинності, забезпечувати безпеку наших громадян”, — сказав він.
Даний банк інформації планується створити на основі федеральної інформаційної системи біометричних обліків і оперативно-розшукових даних.