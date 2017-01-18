В.Путин обсудил с А.Меркель и Ф.Олландом выполнение минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Франсуа Олландом, передает УНН со ссылкой на пресс-служб Кремля.
Как отметили в пресс-службе Кремля, обсуждался ход реализации Минских договоренностей, в том числе с учетом итогов саммита в "нормандском формате" в Берлине 19 октября 2016 г.
"Выражено недовольство общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Констатировано, в частности, обострение обстановки вдоль линии столкновения на Донбассе, а также недостаточная результативность работы Контактной группы", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 января Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом договорились о необходимости продолжения работы по подготовке дорожной карты имплементации Минских договоренностей.