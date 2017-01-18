В.Путін обговорив із А.Меркель та Ф.Олландом виконання мінських угод

Як відзначили у прес-службі Кремля, обговорювався перебіг реалізації Мінських домовленостей, в тому числі з урахуванням підсумків саміту в “нормандському форматі” в Берліні 19 жовтня 2016 року.

“Виражена незадоволеність загальною ситуацією в контексті врегулювання української кризи. Констатовано, зокрема, загострення обстановки вздовж лінії зіткнення на Донбасі, а також недостатня результативність роботи в Контактної групи”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 січня Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом дійшли згоди щодо необхідності продовження роботи з підготовки дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей.