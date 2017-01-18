В.Путін обговорив із А.Меркель та Ф.Олландом виконання мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель і Президентом Французької Республіки Франсуа Олландом, передає УНН із посиланням на прес-служб Кремля.
Як відзначили у прес-службі Кремля, обговорювався перебіг реалізації Мінських домовленостей, в тому числі з урахуванням підсумків саміту в “нормандському форматі” в Берліні 19 жовтня 2016 року.
“Виражена незадоволеність загальною ситуацією в контексті врегулювання української кризи. Констатовано, зокрема, загострення обстановки вздовж лінії зіткнення на Донбасі, а також недостатня результативність роботи в Контактної групи”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 16 січня Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом дійшли згоди щодо необхідності продовження роботи з підготовки дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей.