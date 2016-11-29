В.Путин поручил направить мобильные госпитали в Алеппо - Кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин поручил направить мобильные госпитали для жителей Алеппо. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Президент поручил Минобороны и МЧС направить в район сирийского города Алеппо мобильные госпитали для оказания медицинской помощи жителям города и ближайших населенных пунктов", - сказал Д.Песков.
Напомним, в результате авиабомбардировок в Алеппо 30 человек погибли.
Как сообщал УНН, Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за сложной ситуации в Алеппо.