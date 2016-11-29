В.Путін доручив направити мобільні госпіталі до Алеппо - Кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Президент РФ Володимир Путін доручив направити мобільні госпіталі для жителів Алеппо. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Президент доручив Міноборони і МНС направити в район сирійського міста Алеппо мобільні госпіталі для надання медичної допомоги жителям міста і найближчих населених пунктів", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, в результаті авіабомбардувань в Алеппо 30 осіб загинуло.
Як повідомляв УНН, Франція скликає екстрене засідання Радбезу ООН через складну ситуацію в Алеппо.