В ПЦУ обсуждают создание "пенсионного фонда" для священнослужителей - Епифаний
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Православная церковь Украины обсуждает вопрос создания “пенсионного фонда”, заявил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью Радио Свобода, передает УНН.
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“Оно является немножко сложным, особенно в такое время, чтобы создать так называемый „пенсионный фонд“ церкви. Но мы подчеркиваем, чтобы сейчас каждый священнослужитель в молодом возрасте был официально оформлен. Потому что иногда община даже не платит священнослужителю определенной платы”, — сказал предстоятель ПЦУ.
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Он отметил, что когда священник официально оформлен, то в будущем он надеется на то, что будет иметь пенсию.
“Это не так просто. И поэтому мы привлекли специалистов, изучаем вопрос. Если мы выберем лучший вариант, как это можно воплотить в жизнь, тогда это объявим”, — заявил митрополит.
В 2019 году глава Православной церкви Украины отметил, что священники ПЦУ не получают зарплату, но свободны от “церковных” вкладов.
Напомним
Епифаний заявил, что за два года до ПЦУ присоединилось около 700 приходов.