В ПЦУ обговорюють створення "пенсійного фонду" для священнослужителів - Епіфаній

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“Воно є трошки складним, особливо в такий час, щоб створити так званий „пенсійний фонд“ церкви. Але ми наголошуємо на тому, щоб зараз кожен священнослужитель в молодому віці був офіційно оформлений. Бо інколи громада навіть не платить священнослужителю певної плати”, — сказав предстоятель ПЦУ.

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Він зазначив, що коли священник офіційно оформлений, то в майбутньому він має надію на те, що буде мати пенсію.

“Це не так просто. І тому ми залучили фахівців, вивчаємо питання. Якщо ми виберемо найкращий варіант, як це можна втілити в життя, тоді ми це оголосимо”, — заявив митрополит.

У 2019 році очільник Православної церкви України наголосив, що священники ПЦУ не отримують зарплату, але вільні від “церковних” внесків.

Нагадаємо

Епіфаній заявив, що за два роки до ПЦУ приєдналося близько 700 парафій.