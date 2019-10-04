В провластной фракции прослушивания нардепов считают "нормальным процессом"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Так называемая прослушка народных депутатов не требует предварительного уведомления их об осуществлении такой операции. Об этом сказал в кулуарах парламента глава провластной фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.
"Это же нормальный процесс. Не должна же проходить смс-ка: "Мы поставили вас на прослушку", - сказал Арахамия.
Напомним, Верховная Рада приняла закон №1009 об изменениях в Уголовном процессуальном законодательстве, поддержав отмену "поправки Лозового" и предоставление права на самостоятельное прослушивание Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционном бюро.
Также напомним, 4 октября в парламент будет внесен отдельный законопроект, который будет определять порядок и процедуру проведения обысков и установление прослушки у народных депутатов.