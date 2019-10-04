В провладній фракції прослуховування нардепів вважають "нормальним процесом"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Так звана прослушка народних депутатів не потребує попереднього повідомлення їх про здійснення такої операції. Про це сьогодні сказав у кулуарах парламенту голова провладної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
"Це ж нормальний процес. Не повинна ж проходити смс-ка: "Ми поставили вас на прослушку", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №1009 щодо змін до Кримінального процесуального законодавства, підтримавши скасування "правки Лозового" і надання права на самостійне прослуховування Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро.
Також нагадаємо, 4 жовтня до парламенту буде внесений окремий законопроект, який визначатиме порядок і процедуру проведення обшуків і встановлення прослушки у народних депутатів.