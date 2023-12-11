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В промзоне Феодосии "хлопок": что известно

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 07:46  •  30147 просмотра

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В промышленной зоне Феодосии, Крым, произошел взрыв с последующим пожаром, местные оккупационные власти никак не комментируют инцидент.

Во временно оккупированном Крыму, в Феодосии после взрыва сегодня утром начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН

Детали 

По данным "Крымского ветра" в промзоне на улице  Мелиораторов в Феодосии сначала был взрыв, потом начался пожар. 

Местные оккупационные "власти" пока не комментировали взрыв. 

Дополнение

5 декабря несколько взрывов и очередей из автоматического оружия прогремели в районе бухты оккупированного россией Севастополя.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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