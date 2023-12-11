В промзоне Феодосии "хлопок": что известно
Киев • УНН
В промышленной зоне Феодосии, Крым, произошел взрыв с последующим пожаром, местные оккупационные власти никак не комментируют инцидент.
Во временно оккупированном Крыму, в Феодосии после взрыва сегодня утром начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
По данным "Крымского ветра" в промзоне на улице Мелиораторов в Феодосии сначала был взрыв, потом начался пожар.
Местные оккупационные "власти" пока не комментировали взрыв.
Дополнение
5 декабря несколько взрывов и очередей из автоматического оружия прогремели в районе бухты оккупированного россией Севастополя.
В промзоне Феодосии "хлопок": что известно
В промышленной зоне Феодосии, Крым, произошел взрыв с последующим пожаром, местные оккупационные власти никак не комментируют инцидент.
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